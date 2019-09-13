Зеленский выступил за сохранение санкций против России. События дня. ФАН-ТВ

В лесах Красноярского края сняли режим ЧС. Как отмечают региональные спасатели, сейчас ситуация стабилизировалась. Никакой угрозы нет. Летом леса Красноярского края, Иркутской области, республики Бурятия охватил огонь. Он распространился на более чем три миллиона гектаров. В тушении участвовала, в том числе, авиагруппировка из десяти самолетов Ил-76.

Санкции против России

Сохранить санкции против России. С таким призывом к Западным странам на «Ялтинской европейской стратегии» выступил президент Украины Владимир Зеленский. В эти дни форум проходит в Киеве. Как отметил глава государства, многие стали поговаривать о том, что черный список нужно разорвать, но по-мнению Зеленского, допустить этого нельзя. С такой позицией согласны не все. Так президент Финляндии Саули Ниинисте напомнил, что ранее некоторые главы государств думали о том, что санкции разрушат экономику России, но этого не случилось. Ниинисте уверен, Москва и Киев должны прийти к перемирию.

«У нас тут уже есть живой пример, когда президенты Путин и Зеленский смогли договориться об обмене. Это, конечно, небольшой шаг, может, он ни к чему и не приведет. Но это было сделано», — отметил финский лидер.

Напомним, санкции против нашей страны Евросоюз ввел в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В последнее время представители Франции, Италии, Чехии и других стран выступают за их отмену. Черный список, по мнению экспертов, лишь наносит ущерб странам Запада.