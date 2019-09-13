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У Заворотнюк начался отек мозга

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У Заворотнюк начался отек мозга

Москва, 13 сентября. У Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелого заболевания. Врачи диагностировали у актрисы рак головного мозга, сообщают СМИ.

По информации Mash, Анастасии Заворотнюк поставили тот же диагноз, что и Жанне Фриске четыре года назад. При этом само заболевание выявили более года назад, и в последнее время актриса проходила лечение в Европе. Сообщается, что в Москву Заворотнюк доставили из польской клиники. Сейчас рядом с актрисой находится ее супруг, фигурист Петр Чернышев.

Источники сообщают, что опухоль является неоперабельной, и заболевание находится на одной из последней стадий. Как пишет «Газета.Ru», о болезни актриса узнала после рождения дочери Милы.

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк не появилась на открытии магазина своей дочери Анны Заворотнюк-Стрюковой. Мероприятие прошло 12 сентября в Москве.

Слухи о том, что у актрисы диагностировали серьезное заболевание, стали распространяться после того, как она перестала появляться на публике и публиковать фотографии в социальных сетях. Кроме того, Заворотнюк отменила участие в спектаклях и не общается с прессой.

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Источник: Mash
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