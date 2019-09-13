Американский дипломат дал оценку общению Путина и Зеленского

Киев, 13 сентября. Российский лидер Владимир Путин лучше общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, чем до этого общался с его предшественником Петром Порошенко. Об этом заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки на Украине Уильям Тейлор.

Американский дипломат дал оценку общению лидеров двух стран. Он убежден, что Путин ведет диалог с Зеленским охотнее, чем с Порошенко. Свои выводы он основывает на частоте телефонных переговоров лидеров стран, передает «Взгляд».

«Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко», — поделился наблюдениями Тейлор.

Он также отметил, что сам факт возобновления диалога между главами стран — это «определенный прогресс» и позитивная тенденция, передает УНИАН, и причислил к ряду положительных событий в отношениях стран недавно состоявшийся обмен удерживаемыми лицами.

Владимир Путин и Владимир Зеленский действительно провели ряд телефонных переговоров, которые были посвящены, в частности, необходимости должной подготовки нормандского формата для исполнения минских соглашений, ситуации в Донбассе и обмену удерживаемыми лицами между странами.

Как было уточнено после одной из бесед, главы России и Украины условились о дальнейших переговорах. Владимир Зеленский отметил, что подобные переговоры — шаг на пути к разблокированию двустороннего диалога.

Произведенный 7 сентября обмен между Москвой и Киевом также стал одним из положительных моментов в отношениях лидеров и государств. То, что обмен стал шагом в сторону нормализации отношений отметила Валентина Матвиенко, американский лидер Дональд Трамп и глава Европарламента Давид Сассоли. В результате обмена в Россию и на Украину вернулись по 35 освобожденных.