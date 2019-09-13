ФАН поздравляет Любовь Соболь с Днем рождения

Любовь Эдуардовна, еще до красных платьев, дорогих очков, профессионального макияжа и поставленной Навальным речи, мы помним Вас молодой шепелявой 25-летней девушкой с пухлыми щечками, большими амбициями и полным отсутствием опыта.

Спустя 7 лет, Вы попробовали свои силы в политике, но, увы для вас, потерпели оглушительную неудачу. Редакция ФАН-ТВ следит за Вашими успехами и верит, что, в случае попытки номер два, Вы проведете агитационную и подписную кампанию уже для живых людей, а не «мертвых душ».

В таком случае Вам больше не придется устраивать голодовки, брать штурмом туалеты Мосгоризбиркома, лежать на диванах с клопами, угрожать членам МГИК и ночевать в ОВД.

Сотни Ваших сторонников не окажутся в автозаках за участие в организованных Вами незаконных акциях, а некоторые из них не отправятся в колонию за нападение на правоохранителей. Да и Вам самой не будут выписывать миллионные штрафы за систематическое нарушение закона, которые Вы планируете оплатить сбором пожертвований.

Любовь Эдуардовна, теперь, когда избирательная кампания закончилась, а деньги от западных спонсоров уже получены, мы хотим пожелать Вам проводить больше времени с дочерью, а не прикрываться ею от административных арестов, а также варить борщ, как Вы сами мечтали, в «прекрасной России будущего», которую мы все обязательно построим, но без Вас.

С наилучшими пожеланиями, редакция ФАН-ТВ.