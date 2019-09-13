Свадьба Собчак в пятницу, 13-го: тайна платья, «брачная ночь» в катафалке и скандальное венчание

Для второй свадьбы и первого в ее жизни венчания нерелигиозная Ксения Собчак демонстративно выбрала самое неподходящую «дьявольскую» дату — пятницу, 13 сентября, что многим показалось кощунством.

Избранник скандальной теледивы — 44-летний режиссер Константин Богомолов. По слухам, именно из-за романа с Богомоловым распался брак 37-летней Собчак с артистом Максимом Виторганом. Также, исключительно по слухам, Максим не стерпел обиды и пытался поговорить с соперником «по-мужски», что чуть не закончилось полицейским разбирательством.

Впрочем, потом все как-то утряслось. Собчак, как известно, умеет вызывать массовое неодобрение, но при этом обладает способностью не сжигать за собой мосты, старается ладить с бывшими партнерами и даже успела построить неплохие отношения с экс-супругой Богомолова актрисой Дарьей Мороз, которая, опять же по слухам, также приглашена на свадьбу.

Тайна длинного платья и «первая брачная ночь» в катафалке

Накануне дня венчания Собчак в своем Instagram продемонстрировала свадебное платье. Наряд оказался пышным и длинным, а также, по мнению строгих критиков, с чересчур открытой спиной. Поговаривают, что эффектное платье должно скрыть маленькую тайну невесты — весьма и весьма округлившийся животик. Невеста идет к венцу будучи беременной от своего избранника Богомолова (в браке с Виторганом Ксения уже родила сына Платона).

С утра в пятницу, 13-го, Собчак и Богомолов зарегистрировали брак в Грибоедовском дворце бракосочетания столицы, а дальше продолжили «кощунствовать», уехав из загса на катафалке с надписью: «Только смерть разлучит нас». По дороге, как успел снять вездесущий Life, они организовали «первую брачную ночь» прямо в катафалке.

«Туфли Собчак и Богомолова прямо сейчас торчат из их катафалка, который на скорости мчится по Москве с открытым багажником. Главное, чтобы на пути не было кочек, иначе будет больно не только Виторгану», — прокомментировало издание игривую видеозапись.

На видео также попало, как водитель катафалка, вместо того, чтобы следить за дорогой, поглядывает в телефон, что вообще-то является нарушением.

«Носительница смертных грехов»

Судя по всему, игривая поездка на катафалке для молодых завершится в церкви, где состоится анонсированное ранее венчание. К самому факту, что не отличавшаяся религиозностью Ксения Собчак собирается совершить этот обряд, представитель Русской православной церкви Всеволод Чаплин отнесся не без на настороженности, о чем он сказал в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Надеюсь, светская дама Ксения Собчак и господин Богомолов всерьез готовятся к венчанию, а не воспринимают это событие как игру», — подчеркнул священник.

Более строго к скандальному венчанию отнеслась блогер Елена Миро.

Миро назвала Собчак «носительницей почти всех смертных грехов», которая не может венчаться с Богомоловым, поскольку отрицает «основополагающие основы православной веры и христианской нравственности».

Мужья и любовники Собчак

Венчание у Ксении Собчак первое, официальный брак — второй. А вот романов и несостоявшихся замужеств ей приписывают множество. Среди тех, кто по слухам более чем близко дружил с Собчак, известный в прошлом футболист Андрей Аршавин, а также оппозиционер Илья Яшин, который только что отбыл несколько административных арестов за нарушения правил проведения публичных мероприятий.

Впрочем, сейчас Собчак с оппозиционерами старается не якшаться, хотя в соцсетях и позволяет себе умеренно либеральные высказывания. Так что, судя по всему, Яшин приглашения на свадьбу от своей бывшей любовницы так и не дождался.