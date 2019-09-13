Кремль осудил призыв Зеленского к Западу сохранить санкции против России

Москва, 13 сентября. Кремль негативно относится к призыву украинского президента Владимира Зеленского к Западу с просьбой сохранить санкционную политику против России. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Зеленский в пятницу на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве указал, что ограничительные меры в отношении Москвы должны действовать до тех пор, «пока не будет мира».

Официальный представитель Кремля осудил такой призыв украинского президента к Западу, отметив, что санкции размывают нормы международного права и не несут ничего хорошего ни для одной из сторон. Песков напомнил, что существует определенный набор тезисов по ограничительным мерам, который уже стал тривиальным, но неоднократно доказал свою правоту.

«Это обоюдоострое оружие не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву», — подчеркнул он.

Напомним, Запад ввел санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно в результате народного референдума, а страна и вовсе не имеет никакого отношения к внутреннему конфликту на Украине.

В ответ на экономическое давление Россия ввела ответные ограничительные меры, запретив импорт некоторых видов продукции из ряда стран Европы, Северной Америки и Азии. Также в Москве неоднократно заявляли, что санкции западных стран идут лишь на пользу российской экономике.

Многие европейские политики уже начали высказываться за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций в ее отношении. Так, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пообещал президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Риме положить конец абсурдным, как он их назвал, антироссийским санкциям.