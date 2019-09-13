ФАН поздравляет депутата ЗакС Петербурга Максима Резника с юбилеем

Максим Львович, в 45 лет каждый мужчина должен оглянуться назад и оценить пройденный путь, чтобы понять, куда двигаться дальше. Редакция ФАН-ТВ в этот день искренне хочет провести для Вас экскурсию по местам Вашей славы.

Несколько лет назад Вы с коллегами из ЗакСа построили успешный, но незаконный, бизнес в сфере строительства, а позже потеряли бизнес-партнера на три года колонии строгого режима. Мы желаем Вам не терять удачи, благодаря которой Вам удалось избежать участи Вячеслава Нотяга.

Долгие годы в политике и постоянный стресс толкнули Вас к тому самому общественному балкону, на котором, по сообщениям СМИ, Вы употребляли легкие наркотики. А дальше закрутилось: дебош 1 мая, поездка в Прагу с женой и новое видео с наркотиками, возвращение и «белая горяка», вызов нарколога на дом, петиции о лишении мандата, проблемы на работе. Не удивительно, что политическая импотенция переросла в настоящую.

Максим Львович, мы желаем Вам избавиться от вредных привычек и вернуть мужскую силу. А вместе с ней вернется и уважение супруги, проводящей все больше времени с молодыми людьми маргинального вида в рюмочной «Дружба», владельцем которой СМИ называют Вас.

Также редакция ФАН-ТВ желает Вам найти настоящих друзей, чтобы не употреблять наркотики в одиночестве на кладбищенской скамейке в центре Васильевского острова. Там хоть и тихо, и спокойно, но хорошую компанию найти сложно.

С Днем рождения, и прибудет с Вами Джа!