Песков назвал заслуживающим внимания предложение Грефа по зарплатам полицейским

Москва, 13 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение председателя правления Сбербанка Германа Грефа поднять зарплаты полицейским и сократить их численность заслуживает внимания, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Греф высказывает много экспертных идей. Он обладает изрядным опытом работы в правительстве, работы в экспертных организаций и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк. Он вовлечен во многие процессы в экономике и инновационной деятельности. Поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание. Сейчас каких-то позиций по этому его предложению озвучить невозможно, но безусловно, это заслуживает внимания», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, Греф предложил поднять зарплаты полицейским в 3–4 раза. Выступая на Московском финансовом форуме, председателя правления Сбербанка отметил, что, по его мнению, количество полицейских можно сократить.

Ранее Греф предложил «убить» экзамены. По его мнению, такая проверка знаний лишает детей желания учиться. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя эту идею, подчеркнул, что Россия уже встала на путь отказа от экзаменов, утвердив систему ЕГЭ.