Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский должен выработать собственный план возвращения мира в Донбасс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к достижению мира в Донбассе — это дипломатия.

«Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Я неоднократно говорил, единственный путь к этому — это дипломатия. И мощное и действенное оружие — это именно санкции», — сообщил украинский лидер во время ежегодного форума YES.

При этом президент страны уверен, что санкционное давление против России должно быть сохранено до момента установления мира на территории Донбасса. Хотя иногда международное сообщество, партнеры Украины заявляют о возможности их снятия.

«Если угодно — это налог для мира. И пока он не будет возобновлен, санкции должны быть сохранены», — добавил Зеленский.

Комментируя заявление украинского президента, бывший премьер-министр Украины, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что Владимир Зеленский действительно настроен на мирные переговоры, однако «реального плана, реального компромисса с которым он готов пойти на эти переговоры, у него нет».

«Поэтому он повторяет те мантры о санкциях, о давлении, которые до него звучали, не представляя себе, что дальше будет. Хотя первые шаги, предположим, замораживание разрыва отношений, хотелось бы приветствовать, так как это шаги в нужном, правильном направлении. Но самое главное — он должен выработать компромиссный план урегулирования, а не ждать пока ему кто-то подскажет, Ангела Меркель или Эммануэль Макрон. Ему нужно выработать свой план, который бы содержал максимальные подходы, минимальные подходы или что-то среднее и вот с ними начинать серьезную дипломатию. Это не быстрый процесс», — утверждает Николай Азаров.

Вместе с этим, президенту Украины необходимо приложить максимальные усилия для того, чтобы в Донбассе прекратились постоянные обстрелы. К тому же он должен отдать приказ отвести войска и тяжелое вооружение от линии соприкосновения.

«Это минимальные условия для того, чтобы приступить к переговорам. Но помимо этого есть еще внутренние факторы — ему необходимо нейтрализовать «партию войны», которая достаточно сильно присутствует на Украине. Избавиться от тех людей, которые на этом зарабатывают, строят карьеру, действуют против интересов страны. Вот это большая работа внутри Украины должна проводиться, но я ее пока не вижу. Потому что на постах своих сохраняются те люди, которые эту политику проводили при Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко — Прим. ФАН), особенно важно в силовых структурах иметь поддержку, поэтому прежде чем заниматься серьезными переговорами, надо стабилизировать ситуацию внутри страны. Вот такой должна быть программа Зеленского», — заключил экс-премьер министр.

Для реализации предложенных Азаровым планов, у Зеленского есть все — поддержка правительства, депутатов Верховной Рады, свои люди в администрации. Другими словами есть все необходимые ресурсы для возвращения мира в Донбасс. Напомним, отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией демократическим путем и начала гражданской войны на Украине в 2014 году. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами. Накануне Евросоюз решил продлить санкции, введенные против российской стороны из-за якобы «угрозы территориальной целостности Украины»