Песков прокомментировал ситуацию с чиновницей, оскорбившей жителей Тулуна

Москва, 13 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с иркутской чиновницей, которую отстранили после того, как она оскорбила пострадавших от наводнения жителей Тулуна.

По его словам, если иркутские власти решат ее восстановить в прежнем статусе, это вызовет у Кремля вопросы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Безусловно, если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет повод для того, чтобы задать соответствующие вопросы», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, в которой иркутская чиновница Ирина Алашкевич оскорбительно высказывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна в связи с приездом в город президента РФ Владимира Путина. На записи она называет тулунчан необразованной «бичевней». Впоследствии женщина заявила, что никого не оскорбляла, а запись была подделана.

Тем не менее Алашкевич была отстранена от работы. Впрочем, позже появилась информация о том, что речь идет не об отстранении, а об отпуске, и что в ближайшее время чиновница вернется на службу.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь отметил, что ждет увольнения госслужащей. По его словам, если чиновница действительно сказала то, что ей приписывают, то она не является порядочным человеком и должна сложить полномочия.