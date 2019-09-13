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Светлана Мастеркова рассказала, как вкусно есть и оставаться в форме

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Светлана Мастеркова рассказала, как вкусно есть и оставаться в форме

Москва, 13 сентября. Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова рассказала в эфире программы «Легкая еда», как вкусно есть и оставаться в форме. 

Королева легкой атлетики поделилась кулинарными секретами. По словам Мастерковой, главное — не переедать, заниматься спортом трижды в неделю.

Еда должна подаваться красиво: со свечами на столе и в красивой посуде. Это также благоприятно влияет на пищеварение.

«Мой девиз на кухне: «В голове — тайминг, в руках — ловкость», — рассказала Мастеркова, ее слова передает «Царьград».

Звезда российского спорта призналась, что не любит сметану. Этот продукт полнит. Зато она любит суши и арбузы.

Светлана Мастеркова рассказала, как вкусно есть и оставаться в форме

«Могу съесть половину большого арбуза за раз», — заявила спортсменка.

Мастеркова поделилась смешными историями, связанными с едой, с солисткой Большого театра Кристиной Кретовой.

Ранее диетологи раскрыли секрет, как есть после 18.00 и не толстеть. Для этого стоит употреблять определенные продукты: свежие фрукты и овощи, а также морепродукты не больше 100 г.

Можно перекусить нарубленной белокачанной капустой или отварной свеклой. При этом лучше не добавлять растительное масло или соль.

Можно естьь абрикосы и нектарины без термической обработки. Все это помогает не чувствовать голода и не откладывается в виде жира.

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