Вопрос возвращения бронекатеров ВМСУ будет поднят в рамках контактов Москвы и Киева, заявил Песков

Москва, 13 сентября. Вопрос возвращения Украине бронекатеров ВМСУ, которые были арестованы в Керченском проливе, не поднимался во время обсуждения обмена удерживаемыми лицами. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

При этом официальный представитель Кремля не исключает, что данная тема будет обсуждаться в рамках последующих контактов Москвы и Киева.

«Нет, этот вопрос не рассматривался. Не готов обсуждать эту тему. В рамках контактов Москвы и Киева этот вопрос должен быть со временем поднят. И когда он будет поднят, мы его решим», — пояснил Песков.

Напомним, что в конце ноября прошлого года три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Обмен проходил в формате «35 на 35». Среди освобожденных Киевом оказался редактора РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который проходил подозреваемым по делу о госизмене за то, что поддерживал республики Донбасса. А Москва передала украинской стороне моряков ВМСУ и осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова.