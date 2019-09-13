Песков назвал единственный способ решить ситуацию на Украине

Москва, 13 сентября. Новый этап обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной требует длительной и очень кропотливой работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом в Кремле не исключают возможности и целесообразности этого процесса, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовит списки для проведения нового этапа обмена удерживаемыми лицами с Москвой. По словам украинского лидера, данный вопрос будет обсуждаться как на переговорах в Минске, так и в «нормандском формате», пишут «Известия».

«Это вопрос этих самых двусторонних контактов. Наверное, стоит добавить, что нам гораздо больше импонируют слова, которые мы слышали из Киева, что там готовится дорожная карта по имплеменетации положений минских договоренностей. Эти слова мне импонируют гораздо больше чем упомянутые вами. Ибо можно повторять снова и снова — только имплементация минских договоренностей в полном объеме поможет нам всем избавиться от этой внутриукраинской проблемы», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле возможность дальнейшего обмена.

Отметим, что в конце ответа пресс-секретарь главы государства упомянул о гражданской войне на Украине, которая началась в Донбассе в 2014 году после госпереворота. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах контактных групп в Минске, однако несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня обстрелы Донбасса со стороны ВСУ все еще продолжаются.

Напомним, 7 сентября состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «35 на 35». В результате в Москву вернулся глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, а на Украину — режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ за подготовку теракта в Крыму, пишет Infox.ru.