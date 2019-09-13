Наемники США открыли огонь в «Эр-Рукбане», чтобы отобрать у жителей Сирии гумпомощь

Проамериканские боевики захватили гуманитарный груз, ранее доставленный сотрудниками ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца, на рынке в лагере «Эр-Рукбан» в южной части Сирии, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин со ссылкой на слова беженцев, ставших свидетелями очередного преступления исламистов. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

При этом в ходе своего рейда поддерживаемые Вашингтоном радикалы открыли стрельбу на многолюдном рынке, чтобы разогнать беженцев, остро нуждающихся в гуманитарной помощи. После этого отобранный у обитателей лагеря груз был доставлен в пункт базирования группировки «Шахид Ахмад Абдо», находящийся к северу от «Эр-Рукбана».

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный налет исламистов, предпринятый для изъятия доставленного вынужденным переселенцам продовольствия и других вещей первой необходимости. Украденное боевики обычно частично делят между самой, а остальное продают беженцам по завышенным ценам.

Американские военные, судя по всему, как и обычно, игнорируют происходящее в лагере, позволяя боевикам полностью распоряжаться ситуацией там. Конечно, такое потворство со стороны США существенно усугубляет и без того тяжелую ситуацию в «Эр-Рукбане», где нет даже медицинской помощи, достаточного количества питьевой воды и многого другого.

Однако и на этом все не заканчивается. После публикаций в ряде изданий о произошедшем в лагере беженцев, ряд источников в Twitter, очевидно, напрямую связанных с джихадистами, представили свою версию событий. Они утверждают, якобы огонь был открыт для отражения попыток подразделений Сирийской арабской армии (САА) проникнуть в зону вокруг Ат-Танфа. Позже данный вброс подхватил украинский пропагандистский ресурс SyriaLiveUAMap, передает Telegram-канал «Майор и Генерал».

Однако этот и другие очевидные фейки боевиков всегда разбиваются о те данные, которые предоставляют сотрудники гуманитарных организаций после коротких и редких визитов в лагерь, а также сами бежавшие оттуда перемещенные лица.

Как раз в ходе последнего визита в зону оккупации мониторинговая миссия ООН провела новый опрос среди беженцев на тему того, кто из них хотел бы выехать в освобожденные правительством САР районы. Почти все захотели покинуть лагерь, но «администрация» объекта, фактически контролируемая боевиками, вновь заявила, что не готова обеспечить пропуск колонны автобусов для эвакуации людей.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук убежден, что данный информационный вброс, по замыслу боевиков, должен был отвести внимание от их очередного преступления против человечности. Он также выразил уверенность в интервью ФАН, что данная провокация была осуществлена при непосредственном участии США.

«Эти фейковые сообщения радикалов нужно воспринимать просто как очередную провокацию, которую им разрешили провести, а, может, и целиком придумали за них Соединенные Штаты. Все бандгруппы, дислоцирующиеся в районе «Эр-Рукбана», полностью подчинены и почти неукоснительно выполняют все распоряжения американцев. А им важно сохранить присутствие в САР. Напомню, что, несмотря на заявления их президента Дональда Трампа о сворачивании кампании в Сирии, ни один американский солдат с тех пор так и не покинул арабскую республику», — обратил внимание эксперт.

Для Вашингтона продолжение оккупации там — принципиальный вопрос внешней политики, и именно беженцы являются наиболее удобным поводом для них, чтобы хоть как-то объяснить свое незаконное присутствие в регионе.