  Рада распустила ЦИК по предложению Зеленского

Киев, 13 сентября. Верховная рада Украины в пятницу распустила Центральную избирательную комиссию страны в полном составе.

Представление о роспуске ЦИК внес на рассмотрение парламента президент Владимир Зеленский. Он указал на недостаточную взвешенность членов Центризбиркома и политическую ангажированность. Так, например, ЦИК Украины необоснованно отказал 20 кандидатам в депутаты. Впоследствии эти отказы были успешно оспорены в судах.

Отметим, что на досрочном роспуске Центральной избирательной комиссии также настаивал комитет Верховной рады по вопросам организации госвласти.

Ранее сообщалось, что кандидаты в депутаты Верховной рады в августе направили свыше 70 исков в связи, в которых содержались жалобы на подведение результатов голосования. 20 из них впоследствии были удовлетворены судами.

Напомним, что в результате досрочных парламентских выборов большинство мест в Раде получила партия «Слуга народа», от которой баллотировался президент Украины Владимир Зеленский. За ней следуют «Оппозиционная платформа», «Батькивщина», «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко») и «Голос».