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Путин проведет рабочую встречу с главой ФМБА

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Путин проведет рабочую встречу с главой ФМБА

Москва, 13 сентября. Президент РФ Владимир Путин встретится с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимиром Уйбой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков рассказал, что Путин вернулся в Москву после насыщенного дня, в течение которого президент РФ посетил Ботлих и встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи. Пресс-секретарь главы государства сообщил, что сегодня Путин проводит внутреннюю работу и готовится к следующей неделе. Песков напомнил, что на 16 сентября у российского лидера запланирована встреча в рамках Астанинского процесса урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, в понедельник Путин проведет односторонние встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и иранским лидером Хасаном Роухани.

Также на 13 сентября у Путина намечен ряд рабочих встреч как внутренних, так и публичных. В рамках одной из них президент побеседует с главой ФМБА.

«Очень важное подразделение, общение происходит достаточно регулярно», — подчеркнул Песков.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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