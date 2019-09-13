В Совфеде назвали приоритетным вопросом повышение маткапитала

Повышение материнского капитала — это системная работа руководства России по обеспечению российских семей. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Александр Варфоломеев.

Повышение маткапитала

Правительство Российской Федерации проиндексирует в 2020 году материнский капитал на 3,8%, увеличив выплату до 466 тысяч 617 рублей. Такое заявление вице-премьер Татьяна Голикова сделала в ходе заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. 617 рублей. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года», — рассказал Голикова.

Ранее вице-премьер заявила, что с 1 января 2020 года ожидается возобновление индексации материнского капитала. Сегодня его размер в России составляет 453 тысячи рублей. Согласно планам правительства, материнский капитал каждый год будет получать один миллион граждан.

Часть стратегии

Как отметила депутат Государственной думы Тамара Плетнева, материнский капитал используется сегодня на оплату обучения детей и покупки жилья. Самое главное — из материнского капитала на второго ребенка каждый месяц можно брать пособие. Депутат признала, что надбавка к маткапиталу недостаточно высокая, и выразила надежду, что правительство в будущем сможет увеличить ее.

По словам сенатора Александра Варфоломеева, ранее поднимался вопрос о дальнейшем существовании материнского капитала, а сейчас правительство работает над тем, чтобы его повышать в будущем. И это абсолютно правильно, считает спикер.

«Все, что касается улучшения материального положения матерей и маленьких детей, это, конечно, приоритетная тема. В том числе она всегда звучит в Совете Федерации. Поэтому такие решения, конечно, нужно поддерживать. Идет системная работа руководства страны для того, чтобы обеспечить достаток матерей и детей», — пояснил Александр Варфоломеев.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в РФ с 2007 года. Министерство труда Российской Федерации в свою очередь предложило сделать программу материнского капитала бессрочной.