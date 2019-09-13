Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Категория

ФЗНЦ призывает проверить связь «Проект.Медиа» с террористами, похитившими россиян в Ливии

44
0 Оставить комментарий

ФЗНЦ призывает проверить связь «Проект.медиа» с террористами, похитившими россиян в Ливии

Москва, 13 сентября. Фонд защиты национальных ценностей обратился к правоохранительным органам России с просьбой проверить информацию о возможной причастности «Проект.Медиа» к задержанию в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, заявил глава организации Александр Малькевич.

Фонд обратил внимание на опубликованное 12 сентября «Проект.Медиа» так называемое расследование о задержании россиян в Ливии. Среди фейковых документов, которые были представлены в материале, есть и достоверные — это первичные данные рабочих вариантов нигде ранее не публиковавшихся социсследований. Эта информация находилась в личном компьютере сотрудника Фонда защиты национальных ценностей Шугалея.

Получить эти данные «Проект.Медиа» мог только двумя путями — через работающие в Ливии спецслужбы зарубежных государств или напрямую от террористов, похитивших сотрудников фонда. Другими способами получить эту информацию невозможно, подчеркнул Малькевич.

ФЗНЦ призывает проверить связь «Проект.медиа» с террористами, похитившими россиян в Ливии

Ситуация указывает на то, что сотрудники «Проект.Медиа» могли быть соучастниками незаконного удержания и похищения в Ливии Шугалея и Суэйфана. Жизнь и здоровье россиян теперь находятся в опасности, так как обнародованную публикацию террористы могут использовать для выдвижения новых необоснованных обвинений в адрес социологов.

Фонд обратился к правоохранительным органам России с просьбой разобраться в сложившейся ситуации — провести проверку и допросить сотрудников «Проект.Медиа», «Центра Досье» и других причастных к этому «расследованию» лиц.

Напомним, в мае этого года в Ливии задержали двоих россиян — сотрудников Фонда защиты национальных ценностей. Специалисты фонда занимались за рубежом изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке под руководством известного социолога Шугалея. Российским социологам не предоставили ни адвокатов, ни возможности сделать телефонный звонок, заметил Малькевич.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров