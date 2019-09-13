ФЗНЦ призывает проверить связь «Проект.медиа» с террористами, похитившими россиян в Ливии

Москва, 13 сентября. Фонд защиты национальных ценностей обратился к правоохранительным органам России с просьбой проверить информацию о возможной причастности «Проект.Медиа» к задержанию в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, заявил глава организации Александр Малькевич.

Фонд обратил внимание на опубликованное 12 сентября «Проект.Медиа» так называемое расследование о задержании россиян в Ливии. Среди фейковых документов, которые были представлены в материале, есть и достоверные — это первичные данные рабочих вариантов нигде ранее не публиковавшихся социсследований. Эта информация находилась в личном компьютере сотрудника Фонда защиты национальных ценностей Шугалея.

Получить эти данные «Проект.Медиа» мог только двумя путями — через работающие в Ливии спецслужбы зарубежных государств или напрямую от террористов, похитивших сотрудников фонда. Другими способами получить эту информацию невозможно, подчеркнул Малькевич.

Ситуация указывает на то, что сотрудники «Проект.Медиа» могли быть соучастниками незаконного удержания и похищения в Ливии Шугалея и Суэйфана. Жизнь и здоровье россиян теперь находятся в опасности, так как обнародованную публикацию террористы могут использовать для выдвижения новых необоснованных обвинений в адрес социологов.

Фонд обратился к правоохранительным органам России с просьбой разобраться в сложившейся ситуации — провести проверку и допросить сотрудников «Проект.Медиа», «Центра Досье» и других причастных к этому «расследованию» лиц.

Напомним, в мае этого года в Ливии задержали двоих россиян — сотрудников Фонда защиты национальных ценностей. Специалисты фонда занимались за рубежом изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке под руководством известного социолога Шугалея. Российским социологам не предоставили ни адвокатов, ни возможности сделать телефонный звонок, заметил Малькевич.