Порошенко вслед за Зеленским выбил себе приглашение на свадьбу к освобожденному моряку

Киев, 13 сентября. Бывший глава Украины Петр Порошенко выбил себе приглашение на свадьбу к моряку Андрею Эйлеру, который стал одним из участников недавнего обмена между Киевом и Москвой.

Экс-президент Украины тоже захотел принять участие в празднике новой ячейки общества, рассказывает «Взгляд».

Сообщается, что Порошенко напросился на свадьбу к освобожденному моряку после того, как на нее уже был приглашен Владимир Зеленский.

«Как я понял со слов Андрея, Порошенко сам проявил инициативу, а Зеленского Андрей приглашал самостоятельно. Петр Алексеевич спросил: «А меня на свадьбу пригласите?». Ну а Андрей и ответил: «Да», – цитирует RT отца моряка.

На встрече, которую действующий глава Украины ранее провел с освободившимися моряками, моряки выразили благодарность президенту за возвращение на родину и за то, что он носил на руках браслеты с их именами, а некоторые даже пригласили главу государства на собственные свадьбы.

Напомним, в минувшую субботу состоялся исторический одновременный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «35 на 35», в рамках которого в Киев вернулись 24 военных моряка. Впоследствии Владимир Зеленский провел с ними неформальную встречу рядом с Мариинским дворцом в Киеве и в ходе нее вручил морякам президентские часы.