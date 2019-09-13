Президент Финляндии отказался поддержать призыв Зеленского к сохранению санкций против РФ

Киев, 13 сентября. Президент Финляндии Саули Ниинистё отказался поддержать президента Украины Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранить антироссийские санкции.

Украинский лидер, выступая на «Ялтинской европейской стратегии», высказал опасения в связи с начавшимися в Европе разговорами о возможной отмене санкций. Европейцы теряют на санкциях деньги, а на Москву эти ограничения никакого эффекта не оказывают. Однако Зеленский настаивает на том, что санкции должны продолжать действовать, пока не будет достигнут мир в Донбассе.

Саули Ниинистё, который взял слово после своего украинского коллеги, неожиданно выразил несогласие с его позицией. По его словам, санкции действуют уже давно, однако российская экономика, несмотря на внешнее давление, чувствует себя прекрасно.

Кроме того, президент Финляндии уверен, что путь к разрешению украинского кризиса лежит не через рестрикции, а через диалог и компромиссы. В качестве примера он привел недавний обмен удерживаемыми лицами, который произошел между Москвой и Киевом. Это был, пусть и не большой, но важный шаг для обеих стран, передает RT.

«Если мы будем по-прежнему думать только в категориях «белое» и «черное», то мы потерпим поражение. А если мы будем настойчивы, мы добьемся успеха. У меня глубокое понимание, что Европа должна быть возвращена к мирному процессу», — отметил Ниинистё.

Отметим, что отдельные предложения отменить неработающие антироссийские санкции уже звучали со стороны Италии, Эстонии, Франции, Чехии, а также Европарламента. Действующие ограничения должны быть сняты с России при условии наступления мира в Донбассе, однако это невозможно, пока Украина продолжает игнорировать минские соглашения и обстреливать неподконтрольные территории.