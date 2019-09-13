Пушков напомнил желающим перенести памятник Коневу, кто освободил Прагу от фашистов

Москва, 13 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с памятником советскому маршалу Ивану Коневу, который решили перенести в музей в Праге. Как он написал в своем Twitter, борьба с памятником не изменит того факта, что именно наша страна освобождала чешскую столицу от фашистов.

Пушков отметил, что всем, кто оспаривает освобождение Праги и половины Европы советскими солдатами, уже ответил президент Чехии Милош Земан. Как подчеркнул сенатор, ранее Милош поблагодарил Москву за то, что Чехию не оккупировали немецкие войска.

«Не американцы, а мы освобождали Прагу», — подчеркнул российский сенатор.

Некоторые пользователи Twitter поддержали Пушкова в комментариях.

«Мало сказал Земан!!! Мог бы добавить главное, если бы не разминировали советские снайперы Прагу, от ее историческо-красивой архитектуры осталась бы пыль…», — отметил Vladimir.

«Посмотрел кадры с митинга у памятника. Смех да и только. Те, кто пришли с флагами НАТО и ЕС реально вели себя как быдло», — написал один из комментаторов.

Напомним, 12 сентября члены совета района Прага-6 приняли решение перенести памятник Коневу в один из музеев, а на его месте установить монумент героям-освободителям чешской столицы, передает «Царьград». Президент Чехии назвал эту ситуацию позором для страны, пишут «Известия».