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Россия

Минтранс предложил использовать беспилотники россиян в поисковых операциях

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Минтранс предложил использовать беспилотники россиян в поисковых операциях

Москва, 13 сентября. В Минтрансе РФ разработали законопроект, который предлагает привлекать к поисковым операциям при крушении самолетов и судов владельцев беспилотников. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Порядок привлечения гражданских беспилотников к поисковым операциям будет определять правительство России. Отмечается, что россияне с дронами могут помочь пассажирам и экипажам потерпевших бедствие самолетов, а также людям, потерпевшим бедствие на море.

Документ также предлагает поправки в статью об использовании воздушного пространства, уточняя ее в части полетов летательных аппаратов. К объектам, которые без разрешения входят в запрещенное или ограниченное к доступу воздушное пространство, могут быть применены установленные законодательством меры воздействия.

Как подчеркивают авторы законопроекта, документ направлен на совершенствование законов о пресечении несанкционированных полетов БПЛА в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено, передает «Парламентская газета».

Ранее на этой неделе, 11 сентября, депутаты Государственной думы приняли в первом чтении проект закона, по которому правоохранительным органам разрешается в некоторых случаях пресекать полеты беспилотников. Уточняется, что речь идет об использовании дронов во время массовых мероприятий или на критически важных и потенциально опасных объектах, а также о беспилотниках. которые были запущены во время контртеррористических операций.

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