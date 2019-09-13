Власти Красноярского края сняли в лесах режим ЧС

Красноярск, 13 сентября. Режим чрезвычайной ситуации сняли в лесах Красноярского края, сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

Режим ЧС ввели в начале июля, когда в крае установилась сухая жаркая погода, в лесах начались возгорания. К настоящему моменту ситуация стабилизировалась, уточнили в ведомстве.

«Правительством края было принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах», — передает «Парламентская газета» сообщение МЧС.

При этом в регионе остался действовать особы противопожарный режим, согласно которому запрещается разведение костров и проведение других работ, способных привести к возгоранию.

Как напоминает «Ридус», из-за лесных пожаров режим ЧС ввели также в Иркутской области и в Республике Бурятия. В зоне задымления в этих регионах оказались несколько сотен населенных пунктов, общая площадь лесных пожаров превысила три миллиона гектаров.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил сибирским губернаторам взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами, а также принять все необходимые меры, чтобы не допустить распространения огня к границам населенных пунктов. Министерство обороны России 1 августа создало авиагруппировку из десяти военно-транспортных самолетов Ил-76, которые помогали МЧС в тушении пожаров.

Со словами поддержки к России обратились власти многих государств. Президент России Владимир Путин на полях ВЭФ-2019 поблагодарил премьер-министра Японии Синдзо Абэ за сочувствие пострадавшим от пожаров жителям Иркутской области и Красноярского края.