Киев, 13 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева сложились прекрасные отношения с США. И если раньше Вашингтон заблокировал Украине военную помощь на 250 млн долларов, то теперь готов предоставить почти 400 млн долларов.

«Вы слышали, что США заблокировали нам военную помощь на 250 млн долларов, но теперь у нас прекрасные отношения со Штатами, потому что у нас теперь будет 140 млн и 250 млн. Я благодарен им за помощь», — отметил Зеленский, выступая на «Ялтинской европейской стратегии».

Зеленский также добавил, что у него прекрасные отношения лично с президентом США Дональдом Трампом, который постоянно поздравляет своего украинского коллегу с различными достижениями.

Украинский лидер добавил, что он планирует провести свою первую встречу с Трампом в сентябре, однако не назвал никаких точных сроков, сообщает RT.

Ранее Зеленский заявлял, что хочет подключить США к минской четверки. Президент РФ Владимир Путин отметил, что не против расширения «нормандского формата», однако подчеркнул, что решение этого вопроса зависит не от Москвы.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько уверен, что нет необходимости включать США в переговоры по Донбассу. По его словам, подключение к мирному процессу американцев не поможет решить ключевых проблем, которые стоят на пути к установлению мира. Скорее выйдет наоборот, и конфликт между Киевом и республиками Донбасса усилится.