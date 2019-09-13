РКН заявил, что Google оплатил штраф 700 тысяч

Москва, 13 сентября. Компания Google оплатила штраф за нарушение норм фильтрации запрещенного в России контента. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

На сайте ведомства появилась информация, что американская компания Google оплатила вынесенный ей штраф в размере 700 тысяч рублей за невыполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается на территории России (фильтрацию контента).

Поисковая система выплатила штраф в течение установленного добровольного срока оплаты, который был определен до 30 сентября.

Напомним, ранее специалисты Роскомнадзора обнаружили, что Google проводит только выборочную фильтрацию поисковой выдачи, поэтому более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации даже после очистки сохраняются в поиске.

В результате ведомство оштрафовало IT-гиганта на 700 тысяч рублей за нарушение российского законодательства. Как отметил руководитель надзорного органа Александр Жаров, когда дело доходит до штрафов, Google начинает соблюдать законодательство России.

Согласно закону «Об информации…», операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны быть подключены к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц. Представителям компании Google данные требования закона неоднократно разъяснялись, отмечается в сообщении.

Кроме того, недавно компания Google, а вместе с ней социальная сеть Facebook и видеохостинг YouTube, грубо нарушили еще один аспект российского законодательства. В единый день голосования 8 сентября эти ресурсы распространяли политическую рекламу, игнорируя все предупреждения о запрете подобных действий.

Роскомнадзор отметил, что подобные действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми и могут быть рассмотрены как «вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации».

Теперь в РФ звучат предложения о введении уголовного наказания за вмешательство во внутренние дела России. С такой инициативой уже выступают политики и эксперты.

При этом ранее, 6 сентября, как и в ситуации с фильтрацией контента, надзорный орган также предупредил иностранные социальные сети Facebook и Instagram о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы, связанной с проведением выборов в России. Аналогичные предупреждение получил также интернет-гигант Google и его дочерняя структура YouTube. О том, что нарушение этого предупреждения российская сторона будет рассматривать как вмешательство в выборы, компании также были уведомлены.