Каким будет «Ответ» Шойгу на опасность американских подлодок типа «Огайо»

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что комплекс «Ответ» должен усилить противолодочную компоненту ВМФ России.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в скором времени Военно-морской флот России получит на вооружение ракетный противолодочный комплекс «Ответ». Его испытания должны завершиться в 2020 году.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко ранее отмечал, что в 2019 году концерн «Гидроприбор» уже приступил к опытно-серийному производству «Ответа». Он состоит универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, гидроакустической станции, противолодочной управляемой крылатой ракеты 91РЭ1, оснащенной малогабаритной торпедой третьего поколения МПТ-1УМ/МПТ-1УМЭ. Она в свою очередь обеспечивает самостоятельный поиск, обнаружение и поражение цели.

По мнению экспертов, от неминуемой гибели вражескую подлодку может спасти только ошибка в определении района ее нахождения. В свою очередь военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «Ответ» является идейным продолжением существовавших ранее противолодочных ракетных комплексов.

«Так называемые ракеты-торпеды существовали еще в Советском Союзе, пусть они и были не такие совершенные. Это комплексы вроде «Метель» на сохранившихся в Черном море кораблях «Пытливый» и «Ладный». У советских комплексов были большие габариты, но такой же принцип старта — запускается ракета, затем отделяется торпеда, которая нацеливается на подводные лодки. Потом появились следующие поколения противолодочного оружия вроде системы «Пакет», который сейчас состоит на вооружении наших корветов и фрегатов», — поясняет эксперт.

«Ответ» же является более совершенной противолодочной системой, обладающей меньшими габаритами и более совершенной электронной начинкой, позволяющей лучше наводить ракету-торпеду на вражескую подводную лодку.

«Ранее у России было небольшое отставание от американцев по торпедному вооружению, однако именно «Ответ» позволяет его нивелировать. При этом надо отметить, что создание этой системы изначально закладывало в нее характеристики современных американских подлодок, как тех же «Огайо», так и подлодок нового поколения, которые сейчас создаются в США. «Ответ» будет прекрасно справляться и с многоцелевыми субмаринами типа «Вирджиния», которые создавались для борьбы с нашими атомоходами. И я предполагаю, что в будущем в океане, а особенно в арктическом регионе предстоит нешуточная борьба», — говорит Дандыкин.

Эксперт напомнил о заявлении министра обороны РФ Сергея Шойгу, который ранее утверждал что в течение ближайших четырех лет военно-морской флот России пополнится значительным количеством боевых кораблей и подводных лодок.

«Это говорит о том, что мы контролируем ситуацию и будем защищать свою территорию. Это (заявление Шойгу — Прим. ФАН) актуально и для корветов, фрегатов. Все эти корабли потребуют нового противолодочного оружия, которым и станет «Ответ». Так что новый комплекс станет отличным ответом на угрозы с Запада», — заключил военный аналитик.

Напомним, новым противолодочным комплексом «Ответ» действительно будут оснащены новые и модернизированные крейсеры, корветы и фрегаты ВМФ России, а также тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».