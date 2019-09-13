Поженившиеся Собчак и Богомолов уехали из ЗАГСа на катафалке

Москва, 13 сентября. Поженившиеся телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов уехали из ЗАГСа на катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас».

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Свадьба Собчак и Богомолова состоялась в «дьявольский» день — в пятницу 13-го. Эпатажная пара не прекращает удивлять окружающих — жених и невеста прибыли и уехали из ЗАГСа на катафалке, передает «Пятый канал».

«Только смерть разлучит нас», — гласит надпись на автомобиле.

Дальнейшее торжество, по информации журналистов, запланировано в ресторане «Боско», который расположен в торговом центре «Петровский пассаж».

Моложены пригласили разделить с ними радость около 300 гостей. Среди приглашенных большое число знаменитостей, в частности — генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей (она снималась у Богомолова в сериале «Содержанки»), продюсер Федор Бондарчук с актрисой Паулиной Андреевой, актриса Рената Литвинова с певицей Земфирой. По данным СМИ, праздник обойдется Собчак и Богомолову как минимум в 16 миллионов рублей.

Ранее Собчак продемонстрировала своим подписчикам в Instagram свадебное платье и обручальные браслеты. 13 сентября этого года телеедущая назвала главным днем и заявила, что готова к нему.