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Совбез ООН продлил мандат миссии по поддержке Ливии

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Совбез ООН продлил мандат миссии по поддержке Ливии

Нью-Йорк, 13 сентября. Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии по поддержке Ливии (UNSMIL) на год для того, чтобы помочь стране добиться прекращения огня.

Решение Совбез принял после того, как спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе обратил внимание, что страна находится на грани полномасштабной войны, которая может обернуться разделением государства на части.

Саламе указал также, что боевые действия спровоцировала иностранная поддержка двух основных воюющих сторон, которая была оказана в нарушение эмбарго ООН на поставки оружия.

Совет Безопасности в очередной раз призвал стороны прекратить огонь и установить перемирие.

Совбез ООН продлил мандат миссии по поддержке Ливии

Напомним, в 2011 году в Ливии воцарился политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.

Ливийская Национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара 4 апреля начала наступление на Триполи, где находится ПНС. Военачальник заявил, что цель его армии — освободить столицу «от террористов».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала участников ливийского конфликта безотлагательно вернуться за стол переговоров. Она указала, что число погибших мирных граждан превысило 100 человек, при этом не менее 300 граждан получили ранения.

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Источник: KMA News Agency
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