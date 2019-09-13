Голландский «Витесс» заинтересовался Комличенко

Москва, 13 сентября. Голландский ФК «Витесс» интересуется нападающим «Млады-Болеслав» Николаем Комличенко, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Клуб из Арнема может предпринять попытку заполучить российского форварда. Но голландцы вряд ли смогут конкурировать с российскими клубами, если всерьез захотят приобрести игрока.

«Млада-Болеслав» оценивает игрока примерно в 2 млн евро. Кроме того, голландцы готовы предложить чешскому клубу процент с последующей перепродажи футболиста.

Комличенко выступает за «Младу» с лета 2017 года. В январе 2019 чехи выкупили трансфер нападающего у «Краснодара» за 400 тысяч евро.

В летнее трансферное окно футболист мог оказаться в ЦСКА и «Локомотиве», однако им не удалось договориться с «Младой». В текущем сезоне на счету 24-летнего игрока 7 матчей, 7 голов и 1 результативный пас.