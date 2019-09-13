Маткапитал увеличат до 466 тысяч рублей в 2020 году

Москва, 13 сентября. Материнский капитал увеличится до 466,6 тысячи рублей в 2020 году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

Она уточнила, что с 1 января следующего года маткапитал проиндексируют на 3,8%. В бюджет Пенсионного фонда РФ уже заложили 325 миллиардов рублей на финансирование данных выплат. Сейчас размер материнского капитала в России составляет 453 тысячи рублей. Планируется, что каждый год эту выплату будет получать 1 миллион россиян.

Напомним, материнский капитал выплачивается семьям при рождении или усыновлении второго ребенка. Выплата действует в России с 2007 года. До 2016 года маткапитал ежегодно индексировался с учетом инфляции, однако затем повышение временно было приостановлено. Потратить материнский капитал можно на улучшение жилищных условий, образование детей или на формирование накопительной пенсии для женщин.

Отметим, что министерство труда РФ предложило сделать программу материнского капитала бессрочной. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что программу поддержки семей с детьми хотят продлить до 2025 года, сообщают «Известия».

В мае 2019 года в Общественной палате РФ предложили ввести аналог материнского капитала для многодетных отцов, пишет РИАМО. Авторы проекта полагают, что дополнительное финансирование поддержи ответственное отцовство, передает Infox.ru.