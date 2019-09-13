Киселев объяснил, почему Сенцова нельзя называть режиссером

Олега Сенцова вряд ли можно назвать режиссером, он устраивает сомнительные шоу, считает телеведущий и журналист Дмитрий Киселев.

Режиссер, осужденный в России за создание террористического сообщества в Крыму и вернувшийся на Украину в рамках обмена заключенными, сжег тюремную робу, предварительно позвав своих товарищей-активистов. Соответствующее видео выложил активист Максим Прокопенко на своей странице Facebook. При этом сожжение сопровождалось выкриками «Гори в аду».

«Это роба заключенного. Самая ненавистная вещи на Земле, которую я не люблю. Сейчас я ее сожгу», — сказал режиссер и облил одежду горючей жидкостью, а затем поджег.

Это малоинтересное шоу, не заслуживающее внимание общественности, но на которое Сенцов имеет право, говорит Киселев. По мнению журналиста, Сенцов создал его в развлекательных целях.

«Меня абсолютно не внимает, что этим поступком хотел показать Сенцов. Пусть займется делом и найдет себе какое-то поприще. Нужно будет узнать, насколько он талантлив (по жизни — Прим. ФАН). Но пока он снял один фильм. Таких режиссеров «кот прибил». У нас даже программа на телевидении есть «Сам себе режиссер». Так вот Олег Сенцов сам себе режиссер», — заявил Киселев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Режиссером Сенцова назвать нельзя, говорит Киселев. Как отмечает собеседник ФАН, он в снял всего один фильм за всю свою режиссерскую карьеру.

«Это фильм про свой игровой салон (фильм «Гамер»— Прим. ФАН). Поэтому это явное преувеличение (в том, что Сенцов режиссер — Прим. ФАН). К тому же он террорист, осужденный судом за подготовку террористического акта», — сказал журналист.

Сотрудники ФСБ задержали Олега Сенцова в 2014 году по подозрению в организации терактов на территории Крыма. По версии следствия, совместно с подельниками он планировал устроить серию терактов на полуострове. Суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы.

Ранее украинский военный во время конференции ОБСЕ в столице Украины признался, что доставил взрывчатку для осужденного за подготовку теракта в Крыму Сенцова.

Сенцов является режиссером полнометражного фильма «Гамер». Фильм рассказывает о юном геймере Алексее, живущем с матерью в Симферополе. Премьера картины состоялась 28 января 2012 году на Международном кинофестивале в Роттердаме.