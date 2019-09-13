Россиянам разрешат узаконить используемые более 15 лет земельные участки

Москва, 13 сентября. Поправки в законодательство позволят россиянам узаконить «лишние метры» земельных участков, не указанные в ЕГРН. Новые правила вступают в силу с 16 сентября.

Главное условие — чтобы участок находился в использовании последние 15 лет и на него не посягал никто из соседей. Кроме того, лишние метры не должны превышать предельно минимальную площадь самого участка (устанавливается местными властями), а также не больше 10% от официально зарегистрированной.

«Если в ходе комплексных кадастровых работ, которые проводятся по заказу местных властей, выяснится, что используемая площадь земельного участка больше, чем предусмотрено данными в ЕГРН, при соблюдении всех критериев разницу можно будет узаконить», — рассказала «Интерфаксу» заместитель главы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает кадастровые работы. Он позволяет узаконить излишки, которые не учтены в официальном кадастровом учете.