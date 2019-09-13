Сирия, 13 сентября. Боевики, контролирующие «Рукбан», открыли стрельбу по беженцам в лагере. 150 американских солдат будут переброшены на север САР для патрулирования «зоны безопасности». Два курдских бойца были убиты у города Дибан в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: приступили к смене своих позиций на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обменивается ударами с курдами в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве двух курдских бойцов вблизи города Дибан к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

«Куват Шахид Ахмад Абдо»: открыла огонь по беженцам в лагере «Рукбан» в ответ на их требования распределить присланную гумпомощь.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в южной части Идлиба.

Соединенные Штаты: направили 150 военных на север САР для совместного патрулирования «зоны безопасности» на границе с Турцией.

Провинция Алеппо

Возобновились взаимные обстрелы между курдскими радикалами и боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА), поддерживаемой Турцией, в северной части Алеппо. Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что противники обмениваются ударами к западу от города Аль-Баб. О потерях сторон, а также о том, кто выступил инициатором вооруженного конфликта, пока ничего неизвестно.

Новый взрыв прогремел в кантоне Африн. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (Servanenefrine), сработало СВУ, заложенное на обочине шоссе неподалеку от населенного пункта Раджу. Более подробная информация о возможных организаторах взрыва и его последствиях пока уточняется.

Провинция Хомс

Новостное агентство Sputnik сообщает о том, что беженцы из лагеря «Рукбан», располагающегося на оккупированной США территории в районе «Ат-Танфа», продолжают сталкиваться неправомерными действиями джихадистов. Боевики исламистских бандгрупп, под контролем которых фактически и находится пункт временного размещения, открыли огонь по поселенцам, которые потребовали выдать им наборы с продовольствием, доставленные сюда в рамках гуманитарной акции Организации Объединенных Наций (ООН). Со ссылкой на слова местных активистов руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что боевики захватили груз, прибывший на территорию лагеря, после чего он был переправлен на базу группировки «Куват Шахид Ахмад Абдо» к северу от «Рукбана». Как известно, на данный момент в лагере содержатся 25 тысяч человек, которые лишены возможности нормально питаться и получать своевременную медицинскую помощь. Напомним, доступ для гумконвоев все еще затруднен ввиду оккупации США.

Провинция Дейр-эз-Зор

В контролируемых курдами районах на восточном берегу Евфрата вновь произошло нападение террористов «Исламского государства». Согласно данным Twitter-канала (jacksanders1965), связанные с ИГ1 медиапорталы заявили о новой вылазке боевиков поблизости от города Дибан, которая привела к гибели двух и ранению еще двух бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF). Курдские источники пока не подтверждали сообщения о потерях.

Между тем интернет-портал Orient-News сообщает о том, что проасадовские иранские отряды, базирующиеся в юго-восточной части провинции, приступили к смене своих позиций и штаб-квартир ввиду недавней атаки ВВС Израиля в районе Абу-Кемаля. Напомним, авиаудары пришлись по строящейся военной базе союзников Сирийской арабской армии (САА). Никто из ополченцев не пострадал.

Провинция Идлиб

На юге региона не утихают вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов незаконных бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (alfuratagency), правительственные подразделения нанесли артиллерийские удары по укрепрайонам боевиков террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, на окраинах населенных пунктов Таль Миннис и Маар Шамарин.

В то же время в зонах контроля джихадистов была задействована сирийская авиация. По информации Twitter-канала (IdlibPlus), ВВС Сирии нанесли точечные авиаудары по военным объектам радикалов недалеко от деревни Базабу. Сведения о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока уточняются.

Провинция Хасака

Информационный портал Sky News Arabia сообщает о том, что Соединенные Штаты готовят очередную партию подкреплений к отправке в контролируемые курдами районы на севере Сирии. В ближайшее время планируется передислокация еще 150 солдат для совместного патрулирования так называемой безопасной зоны, соглашение о формировании которой было достигнуто Анкарой и Вашингтоном. Таким образом, США продолжает наращивать боевую мощь в САР под предлогом создания буферной зоны. В то же время накануне поступали данные о том, что территории на границе с Турцией все еще занимают отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) и подконтрольных им формирований, что противоречит условиям американо-турецких договоренностей.

1 Организация запрещена на территории РФ.