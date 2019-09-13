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Новости Сирии

Сирия новости 13 сентября 12.30: боевики открыли огонь по беженцам в «Рукбане», США направят в САР еще 150 солдат

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«Рукбан»

Сирия, 13 сентября. Боевики, контролирующие «Рукбан», открыли стрельбу по беженцам в лагере. 150 американских солдат будут переброшены на север САР для патрулирования «зоны безопасности». Два курдских бойца были убиты у города Дибан в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: приступили к смене своих позиций на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обменивается ударами с курдами в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве двух курдских бойцов вблизи города Дибан к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

«Куват Шахид Ахмад Абдо»: открыла огонь по беженцам в лагере «Рукбан» в ответ на их требования распределить присланную гумпомощь.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в южной части Идлиба.

Соединенные Штаты: направили 150 военных на север САР для совместного патрулирования «зоны безопасности» на границе с Турцией.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Возобновились взаимные обстрелы между курдскими радикалами и боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА), поддерживаемой Турцией, в северной части Алеппо. Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что противники обмениваются ударами к западу от города Аль-Баб. О потерях сторон, а также о том, кто выступил инициатором вооруженного конфликта, пока ничего неизвестно.

Новый взрыв прогремел в кантоне Африн. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (Servanenefrine), сработало СВУ, заложенное на обочине шоссе неподалеку от населенного пункта Раджу. Более подробная информация о возможных организаторах взрыва и его последствиях пока уточняется.  

Провинция Хомс

Карта военных действий — Хомс

Новостное агентство Sputnik сообщает о том, что беженцы из лагеря «Рукбан», располагающегося на оккупированной США территории в районе «Ат-Танфа», продолжают сталкиваться неправомерными действиями джихадистов. Боевики исламистских бандгрупп, под контролем которых фактически и находится пункт временного размещения, открыли огонь по поселенцам, которые потребовали выдать им наборы с продовольствием, доставленные сюда в рамках гуманитарной акции Организации Объединенных Наций (ООН). Со ссылкой на слова местных активистов руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что боевики захватили груз, прибывший на территорию лагеря, после чего он был переправлен на базу группировки «Куват Шахид Ахмад Абдо» к северу от «Рукбана». Как известно, на данный момент в лагере содержатся 25 тысяч человек, которые лишены возможности нормально питаться и получать своевременную медицинскую помощь. Напомним, доступ для гумконвоев все еще затруднен ввиду оккупации США.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

В контролируемых курдами районах на восточном берегу Евфрата вновь произошло нападение террористов «Исламского государства». Согласно данным Twitter-канала (jacksanders1965), связанные с ИГ1 медиапорталы заявили о новой вылазке боевиков поблизости от города Дибан, которая привела к гибели двух и ранению еще двух бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF). Курдские источники пока не подтверждали сообщения о потерях.

Между тем интернет-портал Orient-News сообщает о том, что проасадовские иранские отряды, базирующиеся в юго-восточной части провинции, приступили к смене своих позиций и штаб-квартир ввиду недавней атаки ВВС Израиля в районе Абу-Кемаля. Напомним, авиаудары пришлись по строящейся военной базе союзников Сирийской арабской армии (САА). Никто из ополченцев не пострадал.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

На юге региона не утихают вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов незаконных бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (alfuratagency), правительственные подразделения нанесли артиллерийские удары по укрепрайонам боевиков террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, на окраинах населенных пунктов Таль Миннис и Маар Шамарин.

В то же время в зонах контроля джихадистов была задействована сирийская авиация. По информации Twitter-канала (IdlibPlus), ВВС Сирии нанесли точечные авиаудары по военным объектам радикалов недалеко от деревни Базабу. Сведения о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока уточняются.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Информационный портал Sky News Arabia сообщает о том, что Соединенные Штаты готовят очередную партию подкреплений к отправке в контролируемые курдами районы на севере Сирии. В ближайшее время планируется передислокация еще 150 солдат для совместного патрулирования так называемой безопасной зоны, соглашение о формировании которой было достигнуто Анкарой и Вашингтоном. Таким образом, США продолжает наращивать боевую мощь в САР под предлогом создания буферной зоны. В то же время накануне поступали данные о том, что территории на границе с Турцией все еще занимают отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) и подконтрольных им формирований, что противоречит условиям американо-турецких договоренностей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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