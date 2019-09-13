«Отрезвление» Запада приведет к принятию санкций против Киева, считает политолог

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Запад должен сохранить санкции в отношении России.

«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», — сказал украинский лидер.

К власти на Западе могут прийти люди, которые понимают, что установление мира в Донбассе зависит от Киева, а не от Москвы. В таком случае они могут ввести санкции против Украины, принудив ее к миру. Так считает лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот.

Когда политик и глава государства делает подобные заявления, то он должен понимать, что эти заявления могут «сработать по нему тоже», объясняет эксперт.

«На Западе прекрасно понимают, что ключи от дестабилизации или стабилизации ситуации находятся не на Западе и не в Москве, а в Киеве, то есть в той самой стране, которую возглавляет господин Зеленский. Однако в какой-то момент Запад может сказать: давайте введем санкции против Киева и принудим его к миру. В теории такое вполне возможно. На Западе в последние годы проявляются тенденции «отрезвления», и все больше сил набирают евроскептики. В какой-то момент на Западе могут прийти [к власти] люди, которые не запятнаны, не заангажированы и не являются подельниками госпереворота на Украине. Они могут разобраться и ввести санкции против Киева именно с целью принуждения к миру», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

С другой стороны, к этому заявлению Зеленского серьезно относиться не имеет смысла, потому что оно является продолжением политики его предшественника Петра Порошенко, подчеркивает политолог. По его словам, действия по урегулированию ситуации в Донбассе говорят об обратном.

«Сейчас активно обсуждают нормандский формат. Эта встреча необходима именно Киеву, а не кому-нибудь другому. Киеву нужно вывести войска, выполнив домашнее задание. Так или иначе Запад, к которому апеллирует Зеленский, будет его заставлять это сделать. Возможно, уже есть определенные договоренности в рамках которых движется сегодня Зеленский. Пенять на отсутствие возможностей он не сможет, так как вся полнота власти сконцентрирована в его руках. Поэтому обращать внимание на подобные кивки в адрес России со стороны Зеленского не имеет никакого смысла. По делам их будем о них судить, или их судить, но это, как говорится, время покажет», — сообщил собеседник ФАН.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией демократическим путем и начала гражданской войны на Украине в 2014 году. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодолеть внутренний кризис.

В последнее время все чаще звучат заявления европейских политиков о том, что санкции, введенные против России, пора снимать. Признают это также и в Соединенных Штатах. Агентство Bloomberg, например, опубликовало материал, в котором говорится об «усталости» американских властей от ограничительных мер против РФ.