Геноцид индейцев и непрекращающиеся убийства стали основой существования США

Считающиеся «светочем» демократии нынешние Соединенные Штаты Америки на самом деле не только сегодня нарушают все мыслимые и немыслимые человеческие и нравственные законы, устраивая войны по всему миру. США — это страна, которая изначально строилась на крови, угнетении и геноциде коренных народов.

Соединенные Штаты были основаны религиозными фанатиками, верящими в свою исключительность и богоизбранность. Всех, кто хоть как-то отличался, белые американцы в принципе не считали людьми, поэтому США как государство изначально строилось на жесточайшем геноциде коренных народов, населявших Северную Америку.

Хотя сегодня этот геноцид принял более мягкие «цивилизованные» формы, он никуда не делся, о чем подробно рассказывает статья, посвященная проблемам, с которыми сталкиваются индейцы как в своих резервациях, так и за их пределами. Речь идет о бедности, полицейском произволе и массовых убийствах, отсутствии работы, голоде и экоциде, экологических проблемах и других формах давления, от которых страдают «последние из могикан».

Первородный грех Америки

Демократия, которой так кичатся США, изначально предназначалась только для белых и строилась на крови сначала индейцев, а потом черных рабов, которых тысячами завозили из Африки для работы на плантациях.

Первые колонисты были настоящими религиозными фанатиками: позиционируя себя поборниками учения Христова, они, однако, не распространяли христианское милосердие на тех, что придерживался других верований или имел другое обличие. Следовательно, колонисты не испытывали никаких сомнений и уж тем более угрызений совести, когда отравляли колодцы индейцев, раздавали им зараженные оспой одеяла или просто устраивали тотальную резню коренных обитателей Северной Америки.

По факту, начиная с покупки острова Манхеттен, иммигранты, которые впоследствии назовут себя американцами, непрерывно проводили политику геноцида местного населения всеми доступными им способами, начиная с беспорядочных убийств, и заканчивая организацией экоцида (см. статью «Геноцид другими средствами: во время войн с индейцами армия США убивала бизонов на равнинах) с целью обречь коренных жителей на тотальное вымирание от голода.

Геноцид продолжается

Не стоит думать, что преступления Соединенных Штатов против коренных американцев, а по факту — преступления против человечности — остались в прошлом. Сегодня практически все индейцы, которые, по сути являются единственными настоящими американцами, живут в чудовищных условиях резерваций. Эти резервации в абсолютном большинстве расположены на территориях, которые оказались не нужны белым из-за суровых климатических условий, отсутствия плодородных почв или пастбищ и так далее.

Однако индейцев вытеснили на периферию не только территориально, но и экономически. Среди коренного населения США отмечается высочайший уровень безработицы, тотальная бедность, крайне низкий уровень образования. На территории резерваций фактическое отсутствует система здравоохранения. Для индейской молодежи полностью отсутствуют социальные лифты, которые давали бы им возможность адаптироваться в социуме. Все это является ничем иным, как тем же самым геноцидом, только растянутым по времени.

Об этом в частности говорится в докладе, рассказывающем, каких масштабов достигло в США непонимание проблем коренных американцев, в том числе средствами массовой информации.

В докладе в частности говорится, что и по сей день коренные американцы считаются в США людьми второго, если не третьего сорта. Речь идет не только о бытовом расизме, но и о максимально предвзятом отношении властей и СМИ к коренным американцам. Следствием этого являются ситуации, что, когда индейцы хотят заявить о своих проблемах, их голос просто никто не слышит, да и не хочет слышать.

До «последнего из могикан»

Одним из показателей страданий коренных американцев в современных Соединенных Штатах является большое количество вооруженных восстаний индейцев, которые вспыхивают примерно каждые десять лет. В промежутках между восстаниями происходят многочисленные акции гражданского неповиновения коренного населения, которые индейцы устраивают в ответ на очередную попытку белых отнять их и без того маленькие территории, либо открыть в резервациях вредные производства. Разумеется, все подобные восстания и выступления подавляются с особой жестокостью (см. доклад «Активизм коренных американцев, начиная с 1960-х годов»).

И по сей день коренные американцы остаются самой бесправной этнической группой в США, отмечают эксперты. Более того, в обозримой перспективе нет никаких надежд, что ситуация может измениться в лучшую сторону. Таким образом, вымирание коренных народов США будет продолжаться до «последнего из могикан», о чем ярко свидетельствует фоторепортаж о тяжелой и попросту убогой жизни коренных американцев в резервации.