Провокатор Шмаков скандалом вынудил полицию вынести его на руках из избиркома в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 сентября. Сотрудникам полиции пришлось выносить на руках кандидата в муниципальные депутаты от «Справедливой России» округа Автово Илью Шмакова, который устроил провокацию в избиркоме МО Озеро Долгое в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Северной столице накануне поздно вечером. Депутат и трое его сподвижников, несмотря на закончившийся к тому моменту рабочий день ИКМО, заявили о желании «охранять бюллетени», которые к тому моменту уже были опечатаны. Примечательно, что Шмаков — кандидат от округа Автово, и непонятно, что он делал в ИКМО Озеро Долгое.

Как подчеркнули источники ФАН, по закону в помещении избиркома после его закрытия имеет право оставаться лишь охрана или сотрудники правоохранительных органов, и то в крайнем случае.

Сотрудники полиции, председатель избиркома и глава ТИК вежливо попросили Шмакова и его сопровождающих удалиться, однако мужчина, в отличие от спокойно вышедших сподвижников, продолжал агрессивно себя вести и кричать на присутствовавших.

«Никуда не уйду, я за правду!» — заявлял Шмаков.

Сотрудники ИКМО вызвали полицию, которая пыталась вежливо уговорить провокатора покинуть помещение, где ему нельзя было находиться в соответствии с установленными правилами. Однако Шмаков не реагировал и продолжал вести себя неадекватно. Полиции в соответствии с законодательством пришлось увести провокатора из здания.

По кадрам видео заметно, что к кандидату не применяли грубую физическую силу, как он об этом заявлял. Шмаков специально цеплялся за находившиеся вокруг предметы, кричал на полицейских, в результате чего потянул палец, попытавшись ухватиться за вешалку.

Полиции пришлось на руках вынести его из здания и доставить в отдел. На кандидата председатель ИКМО Озеро Долгое написала заявление. В его отношении составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (часть первая статьи 19.3 КоАП) и отпустили под обязательство о явке.

Отметим, что впоследствии «Эхо Москвы» заявило, что на корреспондента издания якобы «напали» в этом же ИКМО в тот же вечер. Однако возникает закономерный вопрос — что журналист делал в помещении, которое, как всем известно, закрывают на ночь?!

Агрессивное поведение Шмакова подтверждает, что «оппозиция», провалив муниципальные выборы, пытается «раскачать» ситуацию. Отметим, что это далеко не первая провокация «оппозиции» на сентябрьских выборах в Петербурге. Наиболее активно помешать проведению единого дня голосования в городе на Неве пытались Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

Одним из популярных информационных фейков от «оппозиции» стало появление большого количества видеозаписей о вбросах бюллетеней на различных избирательных участках. Сообщалось и о фактах подкупа избирателей. Большинство провокаций удалось вовремя разоблачить, а нарушения были предотвращены.

Ранее и наблюдатели рассказали о многочисленных нарушениях со стороны «оппозиции», которые они заметили на избирательных участках. К примеру в МО Гражданское избирался некий представитель партии «Яблоко» Александр Гребенкин, который устроил скандал на избирательном участке.

Кроме того, стало известно, что за провокациями в УИК №590 и УИК №591 Петербурга стоят «Объединенные демократы», связанные с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Их устроили для победы муниципального депутата Андрея Давыдова на выборах. Он, а также снятый с выборов куратор Андрей Пивоваров в штабе «Объединенных демократов» на Казанской улице проводили инструктаж и подготавливали активистов для создания информационных вбросов и беспорядков. Пивоваров затем руководил провокациями в самих УИК.