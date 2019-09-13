Команду Макарова уличили в работе против Беглова

Москва, 13 сентября. Нарушения, зарегистрированные на муниципальных выборах в Петербурге, связаны с командой главы Законодательного собрания Северной столицы Вячеслава Макарова. Таким мнением поделился главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

«Вся эта история с выборами мундепов в СПб рулится командой Макарова, чтобы максимально ослабить Беглова. Все просто», — написал он.

Напомним, губернаторские и муниципальные выборы прошли в Петербурге в единый день голосования 8 сентября. По данным городской избирательной комиссии, на выборах муниципальных депутатов зафиксировали 175 нарушений. Большую часть жалоб зарегистрировали в Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах, считающихся «вотчиной» Макарова. По мнению экспертов, глава Закса связан с нарушениями на муниципальных выборах. Когда сотрудники СМИ попытались взять у Макарова комментарий по поводу фальсификаций, он просто спрятался от журналистов в Мариинском дворце.

Ранее политтехнолог Марат Баширов заявил, что в неразберихе с муниципальными выборами в Петербурге виноваты руководители петербургского Закса. По мнению эксперта, информационный бардак плохо влияет на общую картину выборов и мнение избирателей.