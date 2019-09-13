Порошенко явился на допрос в ГБР

Киев, 13 сентября. Бывший глава Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в пятницу, 13 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Порошенко пришел на допрос», — сказала Иванова.

Она уточнила, что экс-глава государства прибыл в 10.00, однако раскрывать подробности — информацию, в рамках какого конкретно уголовного производства сегодня проводятся следственные действия с участием Порошенко, Иванова не стала, передает «Страна.UA».

Напомним, в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко возбуждено сразу несколько уголовных дел. Его подозревают в различных нарушениях: в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть и в госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые впоследствии задержали из-за нарушения госграницы РФ.

Директор Госбюро Роман Труба заявил, что в общей сложности против Порошенко возбуждено уже 11 уголовных дел.

Порошенко приходит не на все допросы Госбюро. Ранее бывшего украинского лидера вызвали на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Однако на допрос он не явился. Он также пропустил допрос во вторник, 10 сентября, из-за работы в Верховной раде.

Адвокат призвал сотрудников ведомства понимать, что работа в парламенте является уважительной причиной, и брать во внимание календарь пленарных заседаний при составлении графика допросов.

На прошлой неделе в Госбюро расследований уточнили, что следующие допросы Порошенко назначены на 18 и 27 сентября, передает издание.