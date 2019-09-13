Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Пловчиху лишили победы в США из-за слишком открытого купальника

5 098
0 Оставить комментарий

Пловчиху лишили победы в США из-за слишком открытого купальника

Джуно, 13 сентября. Судьи чемпионата по плаванию на Аляске лишили победы британскую спортсменку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника, пишет The Sun.

Британская пловчиха финишировала первой на дистанции 100 метров вольным стилем. Однако рефери аннулировал результат 17-летней девушки. Ее дисквалифицировали из-за купальника, который «недостаточно скрывал ягодицы», передает МИР24.

Издание поясняет, что в американском штате Аляска действует правило, регулирующее размер купальника. По словам Брекинн Уиллис, она подвернула плавательный костюм ниже спины, поскольку в нем было неудобно выступать.

Организаторов соревнований обвинили в сексизме и расизме, поскольку Уиллис была единственной представительницей смешанной расы, отмечает «Газета Кемерова».  

По словам ее тренера Лорен Лангфорд, спортсменка была очень расстроена после дисквалификации.

Ранее Олимпийский комитет США и федерация плавания дисквалифицировала пловца Райана Лохте на 10 месяцев и лишила 100 тысяч долларов премиальных.

Пловца также отправили на 20 часов общественных работ. Поводом для такого наказания стал инцидент в Бразилии во время Олимпиады в 2016 году.

Лохте и еще три американских пловца устроили скандал с работниками автозаправки в Рио. Из-за своего поведения Лохте пропустил чемпионат в 2017 году.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров