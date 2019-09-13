Зеленский заявил, что не хочет повторять в Донбассе «абхазский сценарий»

Киев, 13 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осторожно относится к теме введения миротворцев в Донбасс, которую активно лоббировал его предшественник Петр Порошенко.

«Я не хочу, чтобы у нас в Донбассе был абхазский сценарий или было Приднестровье. До этого момента я не поднимаю тему миротворцев, не поднимаем в минском процессе», — отметил он, выступая на форуме Yes в Киеве.

В то же время Зеленский подчеркнул, что не возражает против размещения миротворцев на границе с Россией, передает RT.

Напомним, что бывший президент Украины Петр Порошенко к концу своего срока уже открыто признавал неэффективность минских соглашений, которые Украина отказывается выполнять с момента подписания документа, и призывал ввести миротворцев ООН в Донбасс. Политик был уверен, что «голубые каски» смогут положить конец кровопролитию на востоке Украины. Главным препятствием этого плана является то, что миротворческий контингент не предусмотрен в минских соглашениях, которые на сегодняшний день являются единственным и одобренным всеми странами способом мирного урегулирования.

Накануне Зеленский заявил, что планирует до конца сентября созвать встречу нормандской четверки. Кроме того, украинский президент выразил готовность обсудить все пункты «Минска-2» и даже «формулу Штайнмайера», которую предыдущее руководство Украины отказывалось признавать.

Речь идет о плане, предложенном бывшим министром иностранных дел Франк-Вальтером Штайнмайером в 2016 году. Он предполагает проведение выборов в ДНР и ЛНР, предоставление Донбассу особого статуса и передачу Киеву контроля над украинско-российской границей.