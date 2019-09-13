Зеленский рассказал, что для него значит счастье

Ялта, 13 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что для него значит настоящее счастье. Об этом он заявил на 16-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) Виктора Пинчука.

В этом году международная ежегодная конференция украинских и иностранных политиков и предпринимателей в Ялте посвящается теме «Счастье сейчас. Новые подходы к миру в кризисе». Поэтому новый украинский лидер решил поделиться с участниками своими слагаемыми настоящего счастья, сообщает «Главред».

«Счастлив ли я, что я президент? Не уверен. Но я счастлив быть президентом Украины», — заявил Зеленский и, взяв микрофон, спустился в зал.

Затем он начал спрашивать о счастье присутствующих в зале, а после легкой импровизации вернулся на сцену, перешел на украинский и обратился уже к заготовленной речи.

«Счастье — видеть злодея на нарах, а не на Мальдивах», — сказал он.

Ранее новый глава Украины рассказал о своем главном достижении за первые 100 дней президентства. Шестой президент Украины признался, что все еще «точно остался человеком».

После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский начал прикладывать все усилия, чтобы предыдущее руководство страны не смогло больше вернуться к власти. 11 июля действующий президент предложил пожизненно лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 2014 года (во времена Порошенко), и уже зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию, сообщают «Известия».