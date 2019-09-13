Киев, 13 сентября. Новый главный военный прокурор Украины Виктор Чумак пообещал тщательно расследовать причины так называемого «иловайского котла». По его словам, политики могут давать любую оценку инциденту, но события августа 2014 года экспертам нужно оценить с точки зрения украинского уголовно-процессуального законодательства.

Как передает телеканал «1+1», он призвал провести тщательное расследование. Новый военный прокурор Украины пообещал найти ответственных за «иловайский котел».

«Иловайская трагедия и все, что происходило тогда в Иловайске, будет расследовано и будет расследовано очень тщательно», — подчеркнул он.

Напомним, 18-19 августа 2014 года началась активная фаза боевых действий за расположенный в 40 километрах к востоку от Донецка Иловайск. В историю это сражение вошло под названием «Иловайский котел». В продолжавшейся около двух недель бойне погибли сотни украинских силовиков.

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека на Украине призывает Киев провести расследование случаев нарушения прав гражданских лиц во время трагедии под Иловайском в 2014 году, об этом ранее заявила глава миссии Фиона Фрейзер.

Ранее бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов назвал настоящих виновников разгрома под Иловайском. Жданов принял участие в передаче на телеканале News One, где ведущая спросила у него, узнает ли мир о том, что случилось под Иловайском, и будет ли какая-то реакция на требования ООН наказать виновных в трагедии и нарушении прав мирного населения.

Он объяснил, что Киев виновен в том, что не ввел в 2014 году законы военного времени, не объявил военное положение. Спикер также поставил под вопрос порядок организации операции в районе Иловайска и непосредственно управление и руководство ею, в результате чего ВСУ понесли большие потери.

Бывший офицер украинской армии подчеркнул, что в армии все происходит с согласия первого лица — командования ВСУ и руководства Украины. Он напомнил, что в 2014 году Генштаб планировал операцию и осуществлял руководство войсками.