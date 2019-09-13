Собчак показала себя в подвенечном платье

Москва, 13 сентября. Журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье в Instagram.

В пятницу Собчак вступит в брак с режиссером Константином Богомоловым. Телеведущая показала подписчикам в соцсети свое подвенечное платье.

На снимке девушка стоит у зеркала спиной к фотографу. Судя по всему Собчак выбрала традиционное белое платье с фатой.

«Мне кажется, я готова к главному дню!» — подписала она пост.

Также звезда опубликовала на своей странице обручальные браслеты.

«К + К = Любовь», — прокомментировала она фотографию украшений.

По данным журналистов, праздник по случаю вступления пары в брак пройдет в ресторане «Боско», находящемся в торговом центре «Петровский пассаж». На свадьбу приглашены около 300 гостей, среди которых знаменитости — продюсер Федор Бондарчук с актрисой Паулиной Андреевой, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей (она снималась у Богомолова в сериале «Содержанки»), актриса Рената Литвинова с певицей Земфирой. Приглашена также бывшая супруга лидера группировки «Ленинград» Матильда Шнурова и другие подруги Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко, Ульяна Цейтлина. Мероприятие обойдется молодоженам как минимум в 16 миллионов рублей.

Кроме того, Собчак и Богомолов решили обвенчаться. Ранее настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот Всеволод Чаплин прокомментировал эту идею, подчеркнув, что еще четыре года назад телеведущая приходила на православную службу не молиться, а просто из интереса.