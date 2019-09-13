Зеленский пообещал бороться за Крым «не только словами»

Киев, 13 сентября. Киев будет бороться за возвращение Крыма «не только словами», заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

На мероприятии, которое проходит в пятницу в Киеве, глава государства заявил, что вопрос о статусе Крыма пока является «самым сложным» среди остальных, касающихся полуострова.

Он констатировал, что еще не обсуждал эту тему ни в «нормандском формате», ни с президентом России Владимиром Путиным, поскольку не было встреч. Как пишет «Газета.ru», Зеленский добавил, что ожидает переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами», —пообещал он.

Зеленский уточнил, что у Киева есть «несколько форматов, несколько идей» относительно «решения крымского вопроса». Однако пока он решил не раскрывать детали.

Напомним, в 2019 году отмечалось пятилетие воссоединения Крыма с Россией, которое произошло в результате народного референдума. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказали за вхождение региона в состав РФ, Севастополь стал городом федерального значения.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором».

Как отмечает Infox.ru, страны Запада начинают свыкаться с мыслью о том, что Крым никогда не вернется на Украину. За годы полуостров претерпел положительные изменения, что уже отметили многие иностранные политики и общественные деятели, побывавшие в российском регионе.

Например, представитель делегации США, член общественного Центра гражданских инициатив Джеффри Робинсон заявил, что поездка в Крым оставила у него неизгладимые впечатления. Он назвал полуостров красивейшим местом на планете.