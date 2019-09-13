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Ливийские ВВС сбили три турецких беспилотника в Мисрате

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Ливийские ВВС сбили три турецких беспилотника в МисратеМисрата, 13 сентября. Три турецких беспилотника уничтожены в ливийском городе Мисрат. Об этом сообщили ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Отмечается, что два воздушных судна были сбиты в районе авиабазы ​​«Аль-Джуфра» в Хунне, а третий аппарат — в районе Куфра. 

Сообщается, что ранее ЛНА сбила турецкий беспилотник, пытавшийся поразить авиабазу «Аль-Джуфра». Согласно заявлению ЛНА, дрон был сбит после взлета с авиабазы «Мисрата» перед нацеливанием на авиабазу «Аль-Джуфра».

ВВС Ливийской национальной армии также наносили удар по украинскому транспортнику Ил-76, который, по некоторым данным, перевозил оружие для сторонников правительственных сил. Отмечается, что это стало «предупреждением иностранным государствам, снабжающим оружием противников армии Хафтара».

Напомним, беспорядки в Ливии начались в 2011 году. С тех пор государство находится в состоянии двоевластия. За руководство страной борются признанное ООН так называемое «Правительство национального единства» и Палата представителей, которую признает большинство арабских государств. Обстановка в Ливии обострилась в результате операции НАТО, проведенной восемь лет назад.

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Источник: Alarabiya.net
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