



Москва, 13 сентября. Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден в эфире радиостанции National Public Radio заявил, что готов вернуться в США и предстать перед судом, если по его делу будет организован честный и объективный процесс.

По словам разоблачителя американских спецслужб, для этого присяжным необходимо дать доступ к секретной информации, которую он предал огласке, чтобы те смогли в полной мере оценить его поступок, передает телеканал 360.

Сноуден отметил, что обращался к правительствам 27 стран, включая Польшу и Германию, однако ни одна из них не согласилась предоставить американцу политическое убежище, опасаясь ответных мер со стороны США. Исключение составила только Россия.

Экс-сотрудник АНБ также добавил, что российские спецслужбы предлагали ему сотрудничество, но он отказался. В противном случае, утверждает Сноуден, сегодня он жил бы во дворце, а на Красной площади проводили бы парады в его честь, пишет «Царьград».

Напомним, что в 2013 году Сноуден слил прессе секретные данные, которые свидетельствовали о нарушениях спецслужб США. В частности, предоставленные Сноуденом документы свидетельствовали о том, что американская разведка незаконно следила как за людьми как на своей территории, так и за рубежом.

Дело Сноудена признано одним из крупнейших провалов американских спецслужб за последние годы. Оно привело к серьезным международным последствиям. Немецкие СМИ, начавшие проверку по следам показаний бывшего сотрудника АНБ, узнали, что ЦРУ прослушивало личный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель с 2002 года. Несмотря на громкий дипломатический скандал, власти ФРГ замяли это дело ради сохранения партнерских отношений с США.