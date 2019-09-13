Зеленский объявил о подготовке к новому этапу обмена гражданами с Россией

Киев, 13 сентября. Киев готовит списки для проведения нового этапа обмена удерживаемыми лицами с Москвой. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), который проходит в Киеве.

По его словам, вопрос об очередном этапе обмена гражданами украинская сторона планирует обсудить как на переговорах в Минске, так и в «нормандском формате». Зеленский уточнил, что Киев очень ждет встречи «нормандской четверки» — Украины, России, Франции и Германии.

«Обращаемся к нашим западным партнерам и до конца сентября ждем встречи. Я думаю, она обязательно произойдет. Тянуть некуда», — подчеркнул он.

Как отмечает «Газета.ru», Зеленский еще ранее заявлял, что рассчитывает провести второй этап освобождения украинских граждан, в том числе прибывающих в тюрьмах Крыма.

В минувшую субботу состоялась историческая акция по одновременному обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». В результате в Москву прилетел глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, а на Украину — режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ за подготовку теракта в Крыму, пишет Infox.ru.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот обмен стал результатом политической воли и системной кропотливой работы. Она назвала его «очень важным шагом». Президент РФ Владимир Путин не исключил, что акция может помочь нормализации двусторонних отношений между Москвой и Киевом.