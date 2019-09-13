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Новый сезон «Голос 60+» стартует на Первом канале

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Новый сезон «Голос 60+» стартует на Первом канале

Москва, 13 сентября. Премьера нового сезона проекта «Голос 60+» состоится на Первом канале 13 сентября, сообщили в пресс-службе проекта.

Вокалисты старшего поколения будут соревноваться за симпатии зрителей и наставников. Во втором сезоне принимают участие Лев Лещенко, Пелагея, Михаил Боярский и Валерия.

Ведущим шоу станет Дмитрий Нагиев. На слепых прослушивания выступят вокалисты со всей России и других стран мира. Самой возрастной участнице 91 год.

Наставники должны выбрать в свою команду по четыре исполнителя. Финал «Голос 60+» пройдет в прямом эфире. Организаторы напомнили, что Первый канал обновил систему голосования.

Новый механизм будет использован уже в этом сезоне. «Голос 60+» — адаптация голландского вокального формата The Voice Senior. 

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