Москва, 13 сентября. Дипломат и участник комитета спецслужб Израиля Яков Кедми, выступая в эфире «России 1», рассказал о самом громком провале разведки США. По его словам, американцы могли предотвратить теракт 11 сентября, но они не воспользовались предоставленным шансом.

Прежде всего, стоит отметить, что это была не первая атака «Аль-Каиды»1 (запрещенная в России террористическая группировка) на Соединенные Штаты. В 1993 году исламисты пытались устроить теракт при помощи загруженного взрывчаткой автомобиля, однако потерпели фиаско. Бывший лидер «Аль-Каиды» Усама Бен-Ладен, который взял на себя ответственность за атаку на Нью-Йорк, утверждал, что в этом теракте участвовали те же преступники, что пытались организовать нападение в 1993 году. То есть у американских спецслужб уже было представление о боевиках и их методах, однако они не извлекли никаких уроков.

Кроме того, Кедми обратил внимание на то, что как минимум Россия и Израиль предупреждали США о готовящемся теракте.

«Стало известно, что Путин предупреждал их. Это верно. Но у ФБР была информация не только из России, что террористы что-то готовят с самолетами. В разных службах безопасности были обрывочные сведения о тех или иных действиях «Аль-Каиды», — отметил эксперт.

Израиль также предлагал США ужесточить систему безопасности на воздушном транспорте — проводить тщательные проверки пассажиров и даже допустить на борт вооруженную охрану. Однако американцы тогда попросили своих союзников «не лезть с советами», пишет «Экономика сегодня».

Главной причиной провала США Кедми считает многочисленность их спецслужб, которые при этом плохо координировали действия друг с другом и не обменивались информацией. В результате возникла ситуация «У семи нянек дитя без глаза», отметил специалист.

1 Организация запрещена на территории РФ.