Россия должна занять более жесткую позицию по «украинскому газу», считает эксперт

Политолог Владимир Брутер выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре сменит руководство «Нафтогаза».

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко со ссылкой на источник в «Нафтогазе» сообщил, что в руководстве газовой компании ожидают коллапса после прекращения транзита российского газа. Он утверждает, что «специалисты просто в шоке от того, что может произойти этой зимой», и что в центральном офисе «Нафтогаза» царит настоящий бардак, а сама структура превратилась в «конвейер для отмывания денег».

По словам Журавко, информация о закачке в украинские хранилища 17 миллиардов кубометров газа не соответствует действительности. При этом руководство компании надеется на то, что Европа сможет вынудить Россию сохранить транзит газа через Украину.

«Если <…> Россия все-таки откажется от транзита газа, и мы хоть как-то какое-то количество газа начнем просить для закачки из Европы, то Европа не даст нам этого газа. Потому что у них газа катастрофически не будет хватать», — написал политик на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, в «Нафтогазе» все время происходило и происходит отмывание денег, причем «в этих схемах были, как и внутренние люди, так и внешние».

«Это достаточно успешный по украинским меркам бизнес, в который были вовлечены очень многие, совершенно разнообразные структуры. Вопрос в том, что ситуация меняется и просто так этим заниматься сейчас у «Нафтогаза» не получится, потому что нет ясности в перспективе от переговоров, которые будут 19-го числа. Они должны дать ответ на принципиальный вопрос — что будет делать газовая компания дальше? Я думаю о того, насколько Россия будет последовательной и твердой, зависит то, как к России будут относиться в украинском руководстве. Если в Киеве будут думать, что Россию можно прогнуть с помощью Европы, то это будет распространяться и на другие вопросы, которые интересуют Москву. Если же Россия займет позицию, которая предполагает что никаких решений, которые Россию не устраивают, не будет, тогда к мнению РФ придется прислушиваться и в других вопросах», — заявил эксперт.

Журавко также утверждает, что этой зимой на Украине без газа могут остаться 16 городов, и это не считая поселков. Меньше всего пострадает Западная Украина в силу своей близости к газохранилищам, а больше наибольший удар придется на Херсон, Одессу, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье, Харьков.

«Теоретически украинскую ГТС можно запустить в реверсном направлении и использовать польский маршрут для того, чтобы возвращать Украине уже разжиженный американский СПГ. Не знаю можно ли это успеть сделать до зимы, скорее всего, нет, но в принципе это возможный вариант и собственно они о нем договаривались. Так что вопрос в целом решен, вопрос в логистике и скорости воплощения решения — нет. Поэтому пока этот вопрос не будет решен окончательно, Украина вынуждена будет каким-то образом договариваться либо с Россией, либо с Европой о том, что она будет использовать российский газ», — продолжает собеседник ФАН.

Сейчас же Украина использует российский газ по фальшивому реверсу, но понятно, что никакого реверса реально не существует. Киев просто напросто закупает топливо у европейских стран, в частности Словакии, который сама берет его у России.

«Зеленскому не очень выгодно идти на уступки первым, во-вторых, ему нужно сменить руководство «Нафтогаза», в-третьих, Зеленский понимает, что если он просто пролонгирует действующий контракт, раньше или позже, он ведь закончится и только сейчас есть окно возможностей для Украины решить этот вопрос за счет России. Поэтому здесь достаточно сложная для Киева ситуация, а через год, вполне возможно, такой возможности уже не будет», — заключил эксперт.

Напомним, действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года, и пока определенности относительно их будущего нет. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в январе.